“Toy Story 4” Decepciona en Taquilla Pese a Recaudar 118 mdd

Pese a haber recaudado 118 millones de dólares en su fin de semana de estreno, Toy Story 4 se quedó corta respecto al ingreso esperado por Disney, en un verano que ha visto a varios de sus títulos más importantes consiguiendo resultados decepcionantes.

Aunque la nueva entrega de la franquicia se ubicó como el cuarto mejor estreno en la historia para un filme animado, sin tomar en cuenta la inflación, terminó 30 millones de dólares por debajo de lo previsto, pues se esperaba que la venta de entradas alcanzara los 150 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

En un muy lejano segundo lugar se ubicó otro estreno. Child’s Play, la nueva versión de la historia de terror del muñeco Chucky que reunió 14.1 millones de dólares en su estreno en taquilla, un pobre desempeño para una película que sin embargo recibió buenas reseñas de la crítica.

Toy Strory 4 es una de las pocas películas de la temporada en obtener ganancias importantes durante su primer fin de semana, si bien no se libro de tener un desempeño menor al esperado, situación que también vivieron títulos como Dark Phoenix, Godzilla: King of the Monsters y Men in Black: International.