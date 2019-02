Tren México-Toluca Operaría Este Año si Demuestra Factibilidad: SCT

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que si resulta positivo el análisis de factibilidad que llevan a cabo del tren México-Toluca, en su tramo Zinacantepec- Santa Fe, comenzaría operaciones a finales de este año.

Probablemente lo podamos arrancar en algún tiempo. Vamos a analizarlo porque no sabemos qué tanta ocupación va a tener el tren, ya que la parte importante era la de Santa Fe-Observatorio y mientras no funcione, el tren no es suficientemente rentable”, argumentó.

En entrevista posterior a la inauguración del Seminario Desafíos Portuarios en México, organizado por la Misión Económica Comercial de Bélgica, refirió que el avance de la obra en el tramo que corresponde al Estado de México es de 95 por ciento.