Triplete de Carlos Vela y Fija Récord de Goles en la MLS

El delantero mexicano Carlos Vela marcó un triplete este domingo y con 34 goles impuso récord de producción en una temporada de la MLS.

‘El Bombardero’, figura de Los Angeles Football Club (LAFC), solo necesitaba un gol para superar el registro de 31 que en la anterior temporada estableció el delantero venezolano Josef Martínez en las filas del Atlanta United.

MVP x 3⃣2⃣@11carlosV opens the scoring and re-writes the record books!!#LAFCvCOL pic.twitter.com/D357Vp6uga

— LAFC (@LAFC) October 6, 2019