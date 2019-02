Trump Declarará Emergencia Nacional Para Construir el Muro

La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará la ley de presupuestos que le presente el Congreso y declarará el estado de emergencia nacional, lo que le permitirá recurrir a diversas partidas presupuestarias para financiar la construcción del muro con México.

.@PressSec: President Trump will sign the government funding bill, and as he has stated before, he will also take other executive action—including a national emergency—to ensure we stop the national security and humanitarian crisis at the border.

— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2019