Trump se Reúne con Mark Zuckerberg en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, este jueves.

El mandatario estadunidense publicó una foto del encuentro que ocurrió en el Despacho Oval de Washington.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019