Trump Conmemorar Segundo Año en el Poder

El presidente Donald Trump publicó hoy un video patriótico en el que aseguró que pone los intereses del país primero, con motivo del segundo aniversario de su investidura como presidente de Estados Unidos.

La grabación, de cerca de un minuto y medio, es un montaje de imágenes de Trump en distintas situaciones, como en mítines políticos, junto a los soldados ytrabajadores, que va acompañado de su propia voz superpuesta y una música épica.

De este día en adelante, una nueva visión gobernará nuestra patria, de este día en adelante solo va a estar ‘América primero’ (America First)”, dice Trump.

‘América Primero’ es uno de los eslóganes empleados por Trump, aunque en el pasado ya fue utilizado por otros presidentes como Woodrow Wilson (1913-1921), y resume una forma de hacer política basada en el unilateralismo y el nacionalismo.

Los hombres y mujeres olvidados de este país, no serán olvidados más. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración y asuntos exteriores, será tomada en beneficio de los trabajadores y familias estadunidenses”, asegura Trump en su locución del video.

Traeremos de vuelta nuestros trabajos, traeremos de vuelta nuestras fronteras, traeremos de vuelta nuestra riqueza, traeremos de vuelta nuestros sueños”, añade.

Por último, afirma que el 20 de enero de 2017 “será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser gobernante de esta nación”.

Por su parte, su esposa, la primera dama Melania Trump, tuiteó que “han sido dos años inolvidables en la Casa Blanca”.

Me siento honrada de servir a esta gran nación”, escribió Melania, que acompañó su mensaje de una fotografía de ella con su marido en el baile del día de la investidura.

It has been an unforgettable two years in the @WhiteHouse. I am honored to serve this great nation! 🇺🇸 pic.twitter.com/C05gMotmX2

— Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2019