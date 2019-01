Tus Fotos de Iphone Podrían Aparecer en Espectaculares del Mundo

Una de las campañas más famosas de Apple, es la de fotos tomadas con un iPhone. En ésta, se presentan imágenes tomadas por usuarios comunes, y se instalan en espectaculares, vallas y parabuses con de todo el mundo.

No, no todos tenemos buen ojo pero sí todos queremos sacar mejores fotos. Incluyendo al mesero en el restaurante, al que si no lo hace, le piden que la tome de nuevo.

Ya está abierta la convocatoria, para que utilices la etiqueta #shotoniphone tus fotos en Instagram y/o Twitter. O bien, envíes a shotoniphone@apple.com tu foto en alta resolución, con el file format siguiente: ‘nombre_apellido_iphonemodel’.

Las diez mejores fotos, según elija el jurado (entre ellos Pete Souza, Austin Mann y Luísa Dörr), serán publicadas en los canales de Apple en Instagram, en apple.com, en las tiendas físicas, en Apple WeChat, en los canales de Twitter.

Los ganadores se darán a conocer en febrero 26, 2019.

