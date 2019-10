Twitter Restringirá Tuits de Líderes Mundiales que Incumplan Reglas

Twitter advirtió a los líderes mundiales que sus tuits serán eliminados o restringidos si incumplen su términos de servicio, al considerar que “no están por encima” de las reglas de la plataforma.

La empresa sostuvo que estas restricciones ayudarán a que los usuarios permanezcan bien informados sobre los asuntos mundiales, al tiempo que se procura un balance que defienda las reglas de Twitter.

In June, we announced there may be times when the Tweets of world leaders that break our rules will remain on Twitter in the public interest. We’re providing more transparency and details around how these decisions are made. https://t.co/kbELAkOQcY

“En lo que se refiere a las acciones de líderes mundiales en Twitter, reconocemos que este es, en gran medida, un territorio novedoso y sin precedentes”, apuntó la compañía estadounidense.

El año pasado, Twitter descartó prohibir los mensajes del presidente estadounidense, Donald Trump,a pesar de publicar tuits incendiarios y ofensivos, incluyendo aparentes amenazas de que declararía la guerra a Corea del Norte.

“Queremos dejar en claro que las cuentas de los líderes mundiales no están totalmente por encima de nuestras normas”, añadió la empresa.

We haven’t used this notice yet, but when we do, you will not be able to like, reply, share, or Retweet the Tweet in question. You will still be able to express your opinion with Retweet with Comment.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 15, 2019