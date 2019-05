Twitter ya Permite Retuitear con GIF y Fotos

Twitter lanzó una nueva función el lunes que permite a sus usuarios retuitear mensajes agregando GIF, las imágenes animadas que causan furor en internet.

“La espera ha terminado”, retuiteó la red para hacer el anuncio, que acompañó de un GIF para ilustrar las buenas nuevas. El mensaje se publicó en respuesta a un usuario que se preguntó en enero cuándo sería el “día en que podamos retuitear con un comentario en GIF“.

The wait is over 👇😘 https://t.co/3W0witaZtg pic.twitter.com/v7J6WgRioD

— Twitter (@Twitter) May 6, 2019