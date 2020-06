Urge Apoyo Ciudadano Para Generar Reserva de Unidades de Sangre en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”.

El Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, solicita a la sociedad su valiosa ayuda en materia de donación de sangre, ya que ante la pandemia mundial Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, no se ha logrado tener ese altruismo ciudadano que caracteriza a los uruapenses.

Debido a la falta de donantes de sangre, la institución ha tenido dificultades para conseguir algunos grupos sanguíneos, con el riesgo que ello implica para los pacientes en extrema gravedad, indicó el doctor Fernando Carlos Camargo Ponce de León, director del hospital general en Uruapan.

El médico, dijo que dar seguimiento a algunas enfermedades es vital la transfusión de sangre, de igual manera en pacientes accidentados, asociado a la reducción de muertes por hemorragia, y las de tipo obstétrico, entre otros.

Ante la difícil situación por la que atraviesa el hospital, debido a la carencia de sangre en el almacén, se invita a la sociedad de Uruapan y la región a ser parte de este inmenso grupo de solidarios ciudadanos que optan por donar sangre, lo cual es donar vida.

El directivo agradeció y reconoció la labor altruista de los uruapenses y de toda la comunidad en la región.

La donación de sangre

Donar sangre no implica ningún riesgo para la salud ni produce aumento de peso, el procedimiento se realiza con material 100 por ciento estéril, que se desecha tras la donación y el organismo recupera la sangre a los pocos días; por ello, es importante acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65 años.

Así como no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas, no tener alguno de los factores de riesgo.