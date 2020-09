Urge Programa Para la Recuperación Económica y la Creación de un Ingreso Mínimo Vital

México se enfrenta a una crisis de escala mayúscula y multifactorial, derivado de la pandemia por COVID-19; para el próximo año, de acuerdo con el propio Gobierno Federal, el país vivirá el desplome económico más fuerte registrado desde 1932, por ello, es tiempo de trabajar en unidad, de dar un “golpe de timón” en las prioridades de la administración pública, afirmó el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Antonio García Conejo.

“Es tiempo de orientar las prioridades de su gobierno a la atención de la crisis sanitaria, económica y de violencia que tenemos. Es tiempo de pensar en el desarrollo del país, y no en las próximas elecciones. Es tiempo de gobernar y no de dividir, de ver a todos los estados y municipios del país, como aliados y no como contrincantes o peor, como enemigos”, enfatizó.

Durante la Sesión del Congreso General para instalar el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año Legislativo, Antonio García Conejo señaló que la pandemia frenó la economía, ha provocado la muerte de más de 65 mil personas en México, la pérdida de más de un millón de empleos y el Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá casi un 10 por ciento al finalizar el año.

“Para no tener un sexenio perdido, en temas económicos necesitamos crear y ejecutar un programa urgente para la recuperación de los empleos y las empresas mexicanas, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa que son las que generan el 95 por ciento de los empleos de este país, y como una medida complementaria y de emergencia, necesitamos hacer realidad el ingreso vital”, advirtió.

A nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, Antonio García Conejo hizo un llamado al Ejecutivo para atender la crítica y abrirse al diálogo, a trabajar en unidad y crear consensos. “El gobierno de la 4T se ha mostrado ineficiente y se niega a adoptar las medidas económicas, fiscales, legislativas y presupuestales que logren disminuir y contener los efectos provocados por esta crisis múltiple”, dijo.