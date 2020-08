Vacuna Contra Covid-19 Debe Usarse Hasta que Haya Superado la Fase 3, Recuerda López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, manifestó que por razones éticas y de bioseguridad, no se puede utilizar una vacuna contra el COVID-19 que no haya terminado, de manera satisfactoria, los estudios de fase 3.

Por razones éticas y de bioseguridad no se puede utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. pic.twitter.com/D7KK04FYno — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 12, 2020

Este fenómeno va a estar ocurriendo, que un laboratorio anuncie que ya tiene la vacuna, lo hemos estado viendo con las distintas vacunas, hay más de 147 productos, que están en alguna fase de investigación, desde el concepto básico hasta la investigación clínica”, comentó en conferencia de prensa.

López-Gatell Ramírez explicó que el desarrollo de productos farmacéuticos, incluyendo las vacunas, tiene un bloque grande de investigación que se realiza fuera de sujetos humanos.

Eso se llama ‘investigación preclínica’, y es desde moléculas, matraces y pipetas hasta, posiblemente, ensayos en animales. Algunas vacunas ya llegaron incluso a experimentos en macacos”, comentó.

Posteriormente, señaló, vienen las tres fases clínicas:

Fase 1. Orientada a probar la seguridad y la posible eficacia a través de un indicador indirecto (desarrollo de anticuerpos, proliferación de ciertas células del sistema inmune). Esta fase requiere la participación de unas decenas de personas.

Fase 2. Orientada a verificar el componente de seguridad y ver otros indicadores de eficacia. En esta etapa, se hacen pruebas en centenas de personas.

Fase 3. Se sigue evaluando la seguridad, pero importa ver la eficacia, la posibilidad de que cause un beneficio buscado, pero ya con el desenlace de interés, que es protección contra la enfermedad. En esta etapa, se hacen pruebas en miles o decenas de miles de personas.

Declaró que cerca de 9 vacunas están cercanas a la tercera fase, “efectivamente nos ha sorprendido conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3″.

Definitivamente no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se debe por razones éticas, de bioseguridad (…) estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”, comentó.

Este martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en registrar una vacuna contra el COVID-19, que recibió la licencia del Ministerio de Sanidad con el nombre de GAM-COVID-Vac.

El jefe del Kremlin afirmó que una de sus hijas ya se había sometido a la vacuna, que calificó de “eficaz” y capaz de crear una “inmunidad estable”.

Las autoridades esperan comenzar la inmunización de miembros de grupos de riesgo, en primer lugar, los sanitarios, a finales de agosto o principios de septiembre, mientras el resto de los ciudadanos podrá tener acceso a la vacuna a partir del 1 de enero próximo.