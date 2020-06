Víctor Manríquez Pone en Marcha Operativo Peatonal en el Centro Histórico Para Reforzar Medidas Ante Covid-19

A fin de frenar la cadena de contagios por COVID-19 y fortalecer las medidas preventivas entre la población uruapense, el alcalde Víctor Manuel Manríquez González puso en marcha esta mañana el operativo peatonal en el centro histórico de la ciudad, a través del cual se disponen diversas acciones.

Se trata de un esquema, explicó el edil, en el cual se habilitan 9 filtros de revisión en el centro de la ciudad, en los cuales elementos de Policía y Tránsito Municipal supervisan que las personas que ingresen al primer cuadro cuenten con cubrebocas, se les aplica gel antibacterial en mano y se toma la temperatura. En estas acciones también participan Inspectores para verificar el cumplimiento de las medidas en los establecimientos.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Antonio Chuela Muguía; el secretario de Seguridad Pública, Raúl Malpica García, y el secretario Particular, Alejandro Mejía Vázquez, el Presidente Municipal indicó que se concientizará a quienes acuden al centro de la ciudad para que de no ser necesario salir se queden en casa o bien realicen únicamente actividades esenciales.

Víctor Manríquez enfatizó que el distanciamiento social es fundamental en estos momentos de cara la evaluación que realizará el próximo 28 de junio el Comité Estatal de Salud, el cual determinará si Uruapan se mantiene en Bandera Amarilla, avanza a Bandera Verde o incluso retrocede a Bandera Roja, que significaría un nuevo cierre total de establecimientos.

Por lo anterior, el munícipe enfatizó la necesidad de reforzar las medidas para con ello reducir la transmisión del virus, misma que se ha elevado en los días recientes.

Reiteró también la invitación a descargar la App Uruapan Responsable para dispositivos Android en el sitio web www.uruapan.gob.mx/coronavirus en donde se encuentra la información en tiempo real sobre los casos de Coronavirus, medidas preventivas, recomendaciones, noticas, etc.