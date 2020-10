Voy a ser Gobernador de Michoacán en el 2021: Toño García

El Senador de la República, Toño García anunció este día que buscará convertirse en el próximo gobernador de Michoacán durante el proceso electoral de 2021.

En conferencia de prensa celebrada en Morelia, Toño García, acompañado de diversos liderazgos ciudadanos y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que ha tomado la decisión de participar en el proceso electoral para buscar la gubernatura.

“Estoy convencido que lo voy a lograr porque todos los espacios que yo he ocupado me los han otorgado las y los ciudadanos en las urnas y estoy seguro que en esta ocasión no será la excepción”, afirmó después de hacer un recorrido por su trayectoria política caracterizada por el servicio al pueblo de Michoacán.

“Mi experiencia en la administración pública ahí está, como legislador, ahí está. No soy un arribista, no soy un aprendiz de la noche a la mañana. He estado cerca de la gente, la he escuchado, pero no me quedo en la escucha, tomo acciones y busco soluciones”.

Durante su mensaje, Toño García afirmó que ha tomado la decisión porque se siente con la capacidad de trabajar en beneficio de estado de la mano con un equipo de grandes mujeres y hombres michoacanas y michoacanos que trabajan y dan lo mejor de sí por el estado.

“Voy a conformar un equipo que le apasione servir: que sienta las necesidades del pueblo de Michoacán”. agregó.

El Senador de la República hizo un llamado a las autoridades del PRD en Michoacán para buscar un mecanismo de participación de la ciudadanía para definir al mejor perfil para obtener la candidatura e incluso que este sea el método de elección en caso de una posible alianza con otras fuerzas políticas.

“Estoy dispuesto a someterme a ese escrutinio, estoy dispuesto a que se me mida; que sean las michoacanas y michoacanos quienes decidan a quién quieren como próximo gobernador o gobernadora. Que no sean uno, dos o tres actores políticos los que califiquen o descalifiquen, que sea el pueblo de Michoacán”, expresó.

Durante su mensaje, afirmó que Michoacán necesita fortalecer su sistema de salud, mejorar la atención en hospitales y centros de salud así como apoyar al personal sanitario que, desde la primera línea, atienden a la ciudadanía.

Agregó que Michoacán también debe trabajar de manera contundente en la protección de las y los ciudadanos pero con especial atención en la seguridad de las mujeres.

“Las mujeres tienen que sentirse seguras; como gobernador de Michoacán, concentraré toda la fuerza para que no haya más violencia contra las mujeres, concentrar acciones en protegerlas”.

Asimismo, señaló que Michoacán debe consolidarse como una fuerza productiva del país pero que no debe quedarse solamente en el sector primario sino buscar agregar valor a su producción, que en caso de competir y alcanzar la gubernatura buscará trabajar de la mano

con todos los sectores en la entidad.

Finalmente, aseguró que respetará la decisión de la gente de Michoacán en este ejercicio que propone para elegir al candidato que busque la gubernatura en 2021.

“Si esa consulta manifiesta que no debo ser, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Michoacán siga adelante. Hoy le digo al pueblo de Michoacán que sí hay futuro, que hay muchas cosas por realizar, que sí se puede”.

“Los michoacanos hemos demostrado, en los peores momentos, ser los más fuertes y hemos salido avantes y esta vez no será la excepción. Estoy decidido a dar la batalla en la trinchera que me corresponda”, finalizó.

Presenta segundo informe de actividades el 25 de octubre

Toño García anunció que debido a los protocolos de salud por la pandemia, en esta ocasión su informe de labores legislativas en el Senado de la República se realizará en un único acto democrático en el Centro de Convenciones de Morelia y será transmitido a través de sus plataformas digitales.

“Es un deber de las y los representantes populares rendir cuentas de las actividades que realizamos, cumpliendo con esa determinación es que daré así el informe”.