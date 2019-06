Warner Bros Confirma a Robert Pattinson Como el Nuevo Batman

En una controvertida decisión, Warner Bros. confirmó que el actor británico Robert Pattinson es el elegido para interpretar a Batman. La fase de preproducción de la nueva película sobre el famoso superhéroe de DC comenzará este verano.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, Pattinson, conocido por su papel como Edward Cullen en la saga de Twilight, fue contratado para interpretar al “caballero de la noche” en una trilogía, cuya primera parte debería llegar a la gran pantalla el 25 de junio de 2021.

Con el nombre preliminar de The Batman, la cinta estará a cargo de Matt Reves y Dylan Clark, quienes hicieron mancuerna previamente en las últimas dos películas de la franquicia Planet of the Apes.

De esta manera, Robert Pattinson tomará el lugar de Ben Affleck, quien dio vida a Bruce Wayne en Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League, ambas con resultados mediocres en taquilla y con críticas mixtas por parte de la crítica.