Whatsapp Elimina Modo Oscuro que se Encontraba en Fase de Prueba

El sitio especializado, WABetaInfo dio a conocer que la versión beta de WhatsApp dejó de contar con el modo oscuro que se encontraba en fase de prueba.

El portal informó que la app para Android eliminó por completo la función de modo oscuro que se encontraba “bajo desarrollo”.

El sitio aseguró que se desconoce por qué WhatsApp abandonó el desarrollo del modo oscuro para Android y señaló que las referencias al modo oscuro fueron eliminadas a partir de la actualización 2.19. 123 y no hubo pistas de que regresara.

I don't know why WhatsApp has abandoned the dark mode for Android.

They removed every reference in the 2.19.123 update, but I wanted to wait another beta to be sure.. and no tracks of it in the 2.19.124 update too..

Maybe they will develop it again using a different approach. https://t.co/BYRQRdSV9R

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019