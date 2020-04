Whatsapp Mantendrá Medidas Para Evitar Reenvío de Información Falsa de Covid-19

Debido a su importancia en estos momentos de pandemia, WhatsApp mantendrá sus medidas de seguridad para mantener la privacidad de las conversaciones así como frenar el envío de información falsa acerca del COVID-19.

“Como servicio de mensajería privada, hemos tomado varias medidas a lo largo de los años para ayudar a mantener las conversaciones íntimas. Por ejemplo, anteriormente establecimos límites en los mensajes reenviados para restringir la viralidad, lo que llevó a una disminución del 25 por ciento en los reenvíos de mensajes a nivel mundial en ese momento”, indicó.

WhatsApp indicó que su función de reenviar información es muy útil para los usuarios pues es una forma de compartir videos, memes y reflexiones y que, incluso, en las últimas semanas, las personas también han usado WhatsApp para organizar momentos públicos de apoyo para los trabajadores de salud de primera línea.

Pese a esto, se ha visto un aumento significativo en la cantidad de reenvío que los usuarios han notificado que puede ser abrumador y que puede contribuir a la difusión de información errónea.

“Creemos que es importante frenar la difusión de estos mensajes para mantener a WhatsApp como un lugar de conversación personal”, informó.

Además de este cambio, WhatsApp detalló que trabaja directamente con ONGs y los gobiernos, incluida la Organización Mundial de la Salud y más de 20 ministerios de salud de distintos países, para ayudar a conectar a las personas con información precisa.

A través de dicha plataforma, las autoridades han enviado cientos de millones de mensajes directamente a las personas que solicitan información y asesoramiento ante la pandemia de COVID-19.

It’s an honor to work with @WHO to provide this simple service to get the latest information directly from the experts right on WhatsApp. Tap the link below to get started. Share these tips and de-bunked rumors with your friends and family 🙏 https://t.co/WWhbKccdAB pic.twitter.com/EYCuAliCk2

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) March 20, 2020