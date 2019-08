Whatsapp Trabaja Para Incorporar la Función de Boomerang

WABetaInfo, el sitio más famoso de filtraciones de WhatsApp, aseguró que en las últimas semanas los desarrolladores han trabajado en la integración de una aplicación similar a Boomerang que permitirá realizar este tipo de videos directamente en las actualizaciones de estado de la app de mensajería.

📹 WhatsApp is developing a boomerang feature for chats and status updates!https://t.co/fpJekoAMgV

NOTE: If you experience issues to view media on my website, please temporarily disable the night mode and refresh the page.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2019