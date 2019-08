Whatsapp web Contará con Stickers

WhatsApp se ha convertido en una aplicación indispensable para el día a día de sus usuarios por ello, cada actualización que presenta es muy bien aceptada entre ellos.

WhatsApp Web, la extensión de escritorio de la aplicación, añadirá funciones que facilitarán el uso y navegación en la plataforma.

El sitio WABetaInfo confirmó que habrá mejoras en las galerías y los stickers que permitirán que próximamente haya compatibilidad con stickers y álbumes, los cuales ya están disponible en la versión de móviles.

WhatsApp is working on Albums and Grouped Stickers for WhatsApp Webhttps://t.co/31uwvaXTZ6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 13, 2019