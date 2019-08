Will Smith y Jay-Z Producirán Serie Sobre la Mujer y los Derechos Civiles

La cadena estadounidense ABC estrenará una serie documental sobre el papel de las mujeres en el movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana estadounidense que producirán, entre otros, el actor Will Smith y el rapero Jay-Z.

La producción se titulará ‘Women of the Movement‘ (Mujeres del Movimiento”) y consistirá en un repaso cronológico a la lucha por los derechos civiles relatado desde el punto de vista de varias mujeres afroamericanas, informó este lunes el director de entretenimiento de ABC, Karey Burke, durante una jornada promocional.

En su primera temporada de ocho episodios, la producción se centrará en la figura de Mamie Till, quien dedicó su vida a buscar justicia en nombre de su hijo Emmett, asesinado a los 14 años en el estado de Mississippi en 1955, tras haber sido acusado de coquetear con una cajera blanca.

Los capítulos se basarán en el libro ‘Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement’, escrito por Devery S. Anderson.

De acuerdo con las declaraciones de Burke recogidas por medios de comunicación especializados, la cadena estadounidense ya estudia producir una segunda temporada basada en la historia de Rosa Parks, quien prendió la llama de la lucha por los derechos al negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca en el estado sureño de Alabama.

Así, con las dos temporadas previstas, la serie documental rendirá honor a dos figuras femeninas importantes en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de mediados del siglo pasado.

Los guiones de ‘Women of the Movement’ serán escritos por Marissa Jo Cerar (‘The Handmaid’s Tale’) y su rodaje será financiado por Jay-Z y Smith junto al productor Aaron Kaplan.

El proyecto llegará a la cadena ABC después de que HBO estudiase producir una serie limitada sobre el asesinato de Emmett Till que no convenció a los creadores del formato, ya que no querían centrarse en una única figura relevante ni limitar la duración de la serie.

Precisamente, el mes pasado se anunció otra producción sobre los derechos civiles, ya que la actriz Regina King dirigirá la adaptación al cine de ‘One Night in Miami‘, la obra escrita por Kemp Powers que narra el encuentro entre el boxeador Muhammad Ali, el activista Malcolm X, el músico Sam Cooke y el jugador de fútbol americano Jim Brown.