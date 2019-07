Ya no hay Influyentismo, Aseguró el Presidente

Para finalizar su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tan polémico tema de la corrupción.

Ya nadie está protegido, eso ha quedado ya más que demostrado.Ya no hay influyentismo. Sin embargo, no hay que olvidar que es un proceso de cambio que lleva tiempo. Hay resistencias, los que no quieren entender. Ya cambió la realidad y no lo quieren aceptar”, dijo.

Al ser cuestionado por los integrantes de Morena vinculados con actos ilícitosseñaló que están siendo investigados.

Mi gente actual es gente honesta y recta”.

Así mismo afirmó que la gente de la tercera edad ya comenzó a recibir la pensión prometida de parte de su gobierno.

Los adultos mayores ya están cobrando su pensión”, dijo.

Semanas atrás el presidente había sido sumamente criticado porque las Tarjetas del Bienestar no traían dinero o no estaban activadas, sin embargo, el mandatario aseguró que “ya se arregló la situación y que todo volverá a la normalidad”, recalcando que la suma económica aumentó al doble.

Ahora recibirán más de 2500 pesos mensuales”.

reportero lo cuestionó el por qué algunos beneficiarios deben esperar más de 20 días la activación de tarjetas y por qué no llegan con el dinero incluído, a lo que el presidente respondió lo siguiente:

Tiene que pasar un tiempo para que se realicen los trámites y no exista corrupción, sin embargo, no en todos los casos tarda tanto. Yo estoy muy al pendiente de ese tema”, aseguró.

De igual manera se tocó el tema de las becas del Nivel Medio Superior y dejó claro que se están solucionando los problemas que se han sucitado con loa jóvenes a los que por “alguna razón” no les están depositando el dinero prometido, como el caso del estudiante David Yépez, quien se viralizó por contar con el apoyo de sus compañeros que sí recibieron el apoyo.

Personalmente estoy checando ese tema, todos los estudiantes recibirán lo prometido. Mi gobierno no miente, en enero dije que daría 270 mil becas pero ya casi llegamos a las 300 mil, estamos superando las expectativas. Habrá un informe sobre eso”.