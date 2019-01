Yalitza Aparicio Aparece en la Portada de Vanity Fair

El número 25 de la edición anual de Vanity Fair Hollywood, sorprendió, como cada año, al mostrar a los actores más importantes del año.

La mayor sorpresa fue la aparición de Yalitza Aparicio, protagonista de ‘Roma’ en la fotografía oficial en la que aparece junto a Rami Malek, que interpretó a Freddie Mercury.

Pero Yalitza no es la única mexicana involucrada en la imagen, la publicación reveló que realizó una alianza con Emmanuel “Chivo” Lubezki quien realizó la fotografía.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 24, 2019