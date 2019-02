Yalitza Aparicio Fotografiada Frente al Muro Fronterizo Para W Magazine

Dirigida por Alfonso Cuarón y fotografiada por Carlos Somonte, Yalitza Aparicio sorprendió por aparecer en la más reciente edición de W Magazine.

La protagonista de ‘Roma’ fue fotografiada en las playas de Tijuana, justo frente al muro fronterizoque divide a México de Estados Unidos.

“Creamos una división todos los días con las personas que nos rodean, y Yalitza proviene de un lugar que es fácil de poner de lado y olvidar. En México y en otros lugares, las personas que se parecen aYalitza son inmediatamente etiquetadas y consideradas indignas. Ser reconocido por la Academia tiene un gran impacto. Es otro muro. Y espero que ese muro haya empezado a caer”, dijo Alfonso Cuarón a la publicación.

El cineasta aseguró que una de las razones por las que realizó la sesión en el muro fronterizo fue para tratar de dar un mensaje acerca de lo inútil que resultan este tipo de estructuras.

“El muro convierte a las personas en enemigos sin ninguna razón”, dijo Cuarón. “Los muros no tienen sentido. Ya sea que exista o no una estructura física, me preocupa más el muro invisible que divide las clases sociales y los orígenes. Esa es una barrera que aceptamos todos los días, sin pensar “.

En la entrevista, Aparicio cuenta que a pesar de haber ganado el papel, tuvo muchas dudas para integrarse a la filmación hasta que, finalmente, aceptó.