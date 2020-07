Yalitza Aparicio, una de las Nuevas Invitadas a la Academia de Hollywood

Yalitza Aparicio, Eva Longoria y Ana de Armas figuran entre los 819 artistas invitados este año por la Academia de Hollywood para unirse a la institución que organiza los Óscar, que espera seguir avanzando de esta forma en sus esfuerzos por ser más diversa.

Say hello to our brand new class of Academy members. #WeAreTheAcademy https://t.co/jRJWPQYH1Y

— The Academy (@TheAcademy) June 30, 2020