Yo soy Partidario del Perdón: López Obrador Sobre las Palabras de Mireles

Al ser cuestionado sobre la renuncia de Mireles -quien fue criticado por insultar a las mujeres- que exige el Senado, Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema se analizará a profundidad para tomar la mejor decisión.

Ya traté el tema y le pedí respetuosamente que él ofreciera una disculpa, tengo entendido que lo hizo e incluso está dispuesto a recibir información sobre cómo hacer de lado el machismo. Yo soy partidario del perdón. Todos los seres humanos cometemos errores, no somos perfectos, lo importante es no mantenernos en el error y rectificar y no caer en la autocomplacencia y ser humildes”, dijo.

Para finalizar su conferencia el presidente aclaró que se está restructurando la deuda de Pemex y que el apoyo -que incluye una inyección de efectivo de 5,000 millones de dólares- servirá para levantar a la empresa.

Es una compañía con mucho potencial, nuestro objetivo siempre será levantarla.

Así mismo dejó en claro que los ámparos de Texcoco se resolverán pronto y que el lago se va a rehabilitar.

Es un capricho de mis adversarios, están en su derecho de manifestarse y de oponerse, nada más que NO tiene razón, sólo están retrasando la obra, nos están afectando”.