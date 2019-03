“Zanbato” Será la Nueva Película de Guillermo del Toro

Finalmente se ha dado a conocer el nuevo proyecto de Guillermo del Toro. Se trata de la película Zanbato, la cual dirigirá y escribirá para Paramount y Bad Robot. Al respecto, el mexicano informó que el proyecto lleva más de seis años de desarrollo, sin embargo hasta el momento no se había filtrado a los medios.

En entrevista para Collider, del Toro señaló que “¡se ha estado desarrollando por seis años más o menos! Gracias al sistema de máxima seguridad de J.J. (Abrams) no se había filtrado. Continuamos desarrollando sin pausa”.

This has been in developmwnt for the last 6 years or so! Thanks to JJ maximum security system, it had not leaked. We are still developing steadily. Stay tuned here for news on which project SHOOTS next. Pinocchio btw is already in active prepro in Portland, OR https://t.co/Pd6wLXL5Wv

— Guillermo del Toro (@RealGDT) March 1, 2019